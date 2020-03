IL VIRUS SPEGNE LO SPORT

Massimo Sarti

MILANO «Notizia difficile da accettare. Non sappiamo quando potremo iniziare a correre. Sicuramente passerà molto tempo». È un Valentino Rossi sconsolato quello che ha commentato i pesanti effetti dell'emergenza coronavirus sul Motomondiale. Non solo è stata cancellata per la classe MotoGP (salvo diverse indicazioni, correranno Moto2 e Moto3) la prova d'apertura a Losail, in Qatar, prevista nel prossimo fine settimana. È stato anche deciso il rinvio di tutte le prove del GP di Thailandia (20-22 marzo) a Burinam. Si tenterà il recupero a fine stagione, in un calendario però già intasato. Al momento si partirà tra il 3 e il 5 aprile ad Austin, in Texas, ma dipenderà gioco forza dall'evoluzione della situazione mondiale legata al Covid-19 e ai provvedimenti dei vari Stati. Per lo sport è una Via Crucis, con sullo sfondo i Giochi Olimpici di Tokyo al via il 24 luglio. Il Cio continua a lanciare messaggi rassicuranti, ma il premier del Giappone Shinzo Abe ha chiesto il posticipo di almeno due settimane di tutti i grandi eventi per contenere l'espansione dell'infezione.

Tornando però all'oggi, al momento sono confermati i Gran Premi di Formula Uno del 2020 in Australia (13-15 marzo), Bahrain (20-22 marzo) e Vietnam (3-5 aprile). Da tempo rinviato a data da destinarsi il GP di Cina (17-19 aprile). Impossibile però avere certezze granitiche e i più pessimisti temono addirittura un inizio in Olanda (1-3 maggio).

La Federazione internazionale prenderà venerdì una decisione in merito alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino, in programma a Cortina dal 18 al 22 marzo, «quando la Fisi e la Regione Veneto ci diranno quale sarà la situazione». Venendo al ciclismo, l'UAE Tour ha annullato settimana scorsa le ultime due tappe per positività (presunte?) di due membri italiani non corridori di una squadra iscritta. Solo quando saranno tolte le limitazioni sulla Lombardia saranno sciolti i dubbi sulla Milano-Sanremo del 21 marzo. Via libera alle Strade Bianche di sabato a Siena. Nel Sei Nazioni di rugby rinviata Irlanda-Italia del 7 marzo, ma confermata Italia-Inghilterra del 14 all'Olimpico di Roma.

Ripartono i massimi campionati di volley e basket, attenendosi alle disposizioni delle autorità. Quindi gare a porte chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, nonché nelle province di Savona e Pesaro-Urbino. A porte chiuse stasera, nel basket, anche Milano-Real Madrid di Eurolega e il derby Brescia-Venezia di Eurocup. Competizione nella quale è stata sospesa Darussafaka Istanbul-Virtus Bologna di domani, «dopo il comunicato del Ministero degli Affari Esteri turco che ha limitato l'accesso al Paese a chiunque si sia recato in Italia nei 14 giorni precedenti». «Si va verso il campo neutro», ha detto la Fip.

