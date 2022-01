Il virus SarsCoV2 inizia a rallentare la sua corsa e la velocità di crescita dei contagi in Italia è in leggero calo. Questo significa, secondo la previsione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che il picco nel nostro Paese «è vicino» e potrebbe essere toccato in 2-3 settimane, per poi essere seguito da una fase di decrescita dell'epidemia.

A indicare la probabile evoluzione dell'epidemia è stato il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge: «In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco ed è molto probabile che in Europa arrivi prima di quanto previsto, ossia entro 2-3 settimane». Alla variante Omicron, ha inoltre sottolineato, «non si può scappare, ed anche se è più mite a livello individuale», considerando «il numero di non vaccinati prevediamo che in qualsiasi momento da qui a marzo 40 paesi europei su 53 subiranno un elevato stress su ricoveri e terapie intensive».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

