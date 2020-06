Il virus ferma le raccomandate Gli uffici esplodono: file ovunque

Lorena Loiacono

Altro che supermercati, la fila nella fase 3 si fa alle Poste. L'effetto lockdown, infatti, arriva anche qui: gli uffici postali tutti i giorni sono assediati da cittadini che devono ritirare tutte quelle raccomandate e quei pacchi che, in quarantena, non venivano consegnati per non far entrare in contatto il postino con i destinatari. Si tratta quindi delle raccomandate per cui è necessaria la consegna a mano, contenenti documenti di riconoscimento o patenti di guida, le assicurate superiori a 250 euro e i pacchi con il contrassegno. Tutto il resto è stato consegnato, in via straordinaria, con il postino che lasciava la raccomandata o il pacco dopo aver avvisato il destinatario.

Ora, con la riapertura completa, è il momento di andare a prendere tutto ma ecco che la fila non finisce più: la giacenza di raccomandate e assicurate, proprio per evitare di far uscire le persone durante la quarantena, è stata estesa dai vecchi 15 o 30 giorni agli attuali 60 giorni. A questi si aggiungono tutti coloro che ora, con le riaperture, vanno alla posta per sistemare quel che non hanno fatto da marzo ad oggi o per i servizi come il reddito di cittadinanza, i buoni pasto, gli anticipi della cassa di integrazione. Tutti adesso, praticamente.

Basta andare fuori da un ufficio postale di Roma e di Milano, Torino, Napoli e Palermo ma anche nei piccoli centri per accorgersi che la coda è infinita. Per limitare le attese Poste Italiane consiglia di usare, quando possibile, i servizi online e i postamat e di recarsi negli uffici aperti fino alle 19.30 per evitare gli orari peggiori, quelli solitamente di punta. «Poste sta potenziando il servizio sul territorio con l'arrivo di nuovi tricicli elettrici a Roma e Milano e già in quarantena, con la consegna dei pacchi normali di chi acquistava online per non uscire di casa, ha registrato livelli record: basti pensare che a Roma le consegne sono aumentate del 300% superando anche i picchi straordinari del Black Friday», fa sapere l'Azienda. Le file fuori dagli uffici postali, in modalità sicuramente ridotte rispetto ad oggi, c'erano anche durante il lockdown: a Roma, il 16 aprile, una donna di 75 anni venne travolta e uccisa da un'auto mentre aspettava sulla strada.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 05:01

