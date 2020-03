Il Virus contagia il trasporto In solidarietà 4.000 dipendenti

Lorena Loiacono

L'effetto Covid-19 investe anche Atac, l'azienda capitolina di trasporto pubblico mette in solidarietà 4mila dipendenti per oltre due mesi. Le corse sono state ridotte e, senza il pagamento dei biglietti da parte dei passeggeri, tutta la filiera intorno si sta fermando. Dall'azienda parte SOS a Comune, Regione e Governo: aiutateci. Atac ha infatti deciso di attivare il Fondo di Solidarietà che interesserà fino a 4.000 dipendenti per 9 settimane, per fronteggiare la perdita economica decisamente rilevante che sta travolgendo l'azienda. Una decisione pesante, che avrà il suo impatto sui lavoratori e sulle loro famiglie: per ridurre le difficoltà, infatti, verrà anticipato ai dipendenti coinvolti il trattamento di integrazione salariale.

«Rivolgo un appello a tutte le istituzioni ha dichiarato il presidente, Paolo Simioni - affinché ci aiutino a non vanificare il salvataggio e l'azione di risanamento di Atac, che finora abbiamo condotto con risultati più che soddisfacenti. Ricordo che per la prima volta nella sua storia, Atac nel 2018 ha avuto un utile di circa 800mila euro, che si incrementa sensibilmente a circa 13 milioni per l'esercizio 2019. Quest'anno avevamo previsto a budget un utile di 24 milioni. Purtroppo, però, il risultato del 2020 ormai è evidentemente sfumato: basta l'impatto negativo dei mancati ricavi da bigliettazione di un solo mese».

Il presidente di Atac ha sottolineato che l'azienda, nel processo di risanamento avviato tra il contrasto all'evasione e il rinnovo delle vetture, ha sempre tutelato i 12.000 posti di lavoro: «E lo abbiamo fatto da soli, con le nostre forze e l'appoggio del socio Roma Capitale. Ora, però, le nostre forze non bastano. È essenziale, in un momento come questo di inimmaginabile difficoltà condiviso con le altre aziende di trasporto, che non veniamo lasciati soli. Auspico quindi che il Governo, la Regione e Roma Capitale, ognuno per la propria parte, intervengano senza indugio». In Campidoglio viene richiesta la commissione straordinaria: «La scelta di Atac desta grande preoccupazione infatti dichiarato Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina, e Davide Bordoni, consigliere Lega e segretario d'Aula - pretendiamo una riunione urgente della commissione preposta per analizzare nel dettaglio il piano e migliorarlo. La commissione potrà essere convocata anche in video conferenza, si provveda subito».

Martedì 24 Marzo 2020

