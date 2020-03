IL VIRUS A ROMA

Flavia Scicchitano

Il Coronavirus fa scattare un nuovo allarme anche nella Capitale, dove un sacerdote francese e un agente della Questura di Roma in servizio a Spinaceto, sono risultati positivi. L'agente, che aveva avuto contatti con un amico proveniente dalle zone del Nord colpite, è risultato positivo ai primi test ed è in osservazione allo Spallanzani.

Chiusa «per misure precauzionali» e fino a nuovo ordine la chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, dove un sacerdote di 43 anni, al suo ritorno dall'Italia, è stato ricoverato in ospedale a Parigi perché positivo al Coronavirus, così l'ambasciata di Francia a Roma ha decretato la serrata e i sacerdoti che risiedono nella chiesa sono stati messi in isolamento. San Luigi dei Francesi, chiesa nazionale dei francesi consacrata nel 1589 e situata tra piazza Navona e il Pantheon, è la prima a chiudere nella Capitale. Un comunicato dell'arcidiocesi di Parigi spiega: «Un prete della diocesi di Parigi, tornato a metà febbraio dall'Italia dove precedentemente risiedeva, è risultato positivo al Covid-19 il 28 febbraio. È ricoverato in ospedale: sta bene - prosegue la Chiesa francese - ma rimarrà in isolamento per 10 giorni. Gli altri sacerdoti della parrocchia non hanno sintomi ma sono in isolamento precauzionale per alcuni giorni». Il sacerdote era rientrato in Francia in auto, attraversando il Nord Italia. «Ha soggiornato in pensione per alcuni giorni e ha celebrato solo due messe nella sua parrocchia parigina. San Luigi dei Francesi è una delle chiese più famose e frequentate di Roma. E' nota in tutto il mondo per la cappella Contarelli, che ospita tre capolavori di Caravaggio: Martirio di San Matteo, San Matteo e l'angelo e Vocazione di San Matteo.

