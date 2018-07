Il virologo Burioni: «Verdetto serio, ora basta bugie I test pre-vaccinali? Fanno guadagnare chi li fa...»

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Roberto Burioni, virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele: la Corte di Cassazione ha appena ribadito con una sentenza che tra autismo e vaccino non c'è legame. E' davvero così?«Lo dice la Scienza, innanzitutto. Continuare a sostenere che i vaccini causano l'autismo è una bugia pericolosa».Perché pericolosa?«Perché è come dire che la forza di gravità non esiste e che possiamo scendere dal quinto piano di un palazzo buttandoci di sotto, senza farci male: la Scienza si basa su dati inoppugnabili, non può essere interpretata. Inoltre credo che così si faccia del male alle persone coinvolte».In che senso?«Dire che il vaccino provoca l'autismo offende i genitori dei bambini autistici che, oltre alla difficoltà delle cure, devono anche subire il senso di colpa di aver scelto di vaccinare i figli. E' assurdo. Le energie sprecate a condannare i vaccini, usiamole per aiutare i ragazzi autistici».Nel Lazio c'è una proposta di legge per mettere in quarantena i bambini vaccinati, per evitare contagi. Che ne pensa?«Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, è incommentabile. Così come lo sono i fantomatici esami pre-vaccinali».Non servono?«Semplicemente non esistono. O meglio: servono a chi ci guadagna nel farli». (L.Loi.)riproduzione riservata ®