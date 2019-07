Il violinista, polistrumentista e compositore salentino presenterà live Film music, le più grandi colonne sonore di sempre. Ad accompagnare Alessandro Quarta e il suo quartetto sarà l'orchestra Roma Sinfonietta che dirigerà lui stesso. Il programma comprenderà le opere di due grandi compositori del Novecento, Astor Piazzolla e Nino Rota, come i tanghi più amati - tra i quali Oblivion e Libertango - e le colonne sonore de Il Padrino, Amarcord, La dolce vita, Otto e mezzo.

«Ho sempre creduto che per fare una grande carriera non basti solo il talento, ma occorra molta disciplina e un'attenzione maniacale per i dettagli - racconta Quarta - Ed è quello che faccio nella mia musica attraverso il violino, svestendolo dal frac per impreziosirlo di emozioni, di arte e cultura e di innovazione».

Teatro TBM via B. Cirino snc, mercoledì, ore 21, 10 euro, 339 8693226

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA