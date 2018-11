Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Viminale dichiara guerra allo spaccio di droga. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha inviato a tutti i prefetti una direttiva per assicurare una consistente presenza delle forze dell'ordine in quei luoghi divenuti tristemente famosi per lo spaccio di stupefacenti. «Vogliamo ridare ai cittadini perbene le troppe zone d'Italia ostaggio di pusher e balordi. E' solo l'inizio», ha assicurato il titolare del Viminale, che ha promesso anche la massima velocità alle procedure di espulsione per gli stranieri irregolari coinvolti. La direttiva invita i prefetti a convocare specifiche riunioni per attivare una ricognizione puntuale delle principali aree di spaccio. Dopo la ricognizione dovranno essere predisposti specifici piani d'intervento per definire i contingenti delle forze di polizia da destinare alla vigilanza delle aree. Alle amministrazioni comunali si chiede di garantire illuminazione, riqualificazione urbana e organizzazione di iniziative culturali. La direttiva richiama infine alla collaborazione i cittadini per le segnalazioni che dovranno avvenire in seno ai cosiddetti Accordi di vicinato. (A.Sev.)riproduzione riservata ®