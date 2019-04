IL VIGILE FUNAMBOLO CHE GESTIVA IL CAOS

La Cristoforo Colombo è una trappola. Dalle 7,30 alle 11 del mattino per arrivare all'Eur da Ostia - e parliamo di 21 km - si possono impiegare anche due ore. Fino a qualche mese, però, c'era un piccolo rimedio che i residenti del litorale benedicevano puntualmente. Un vigile urbano. Sì, avete letto bene un agente di polizia municipale che riusciva a domare la viabilità feroce dell'ora di punta.

Michele De Meis, 47 anni, meglio noto come Sigaro-man perché assieme al fischietto in bocca aveva sempre il suo inseparabile Toscano riusciva a gestire il traffico come un direttore d'orchestra. Oggi Sigaro non è più in servizio nel suo incrocio e nessuno riesce più a gestire la viabilità con la sua maestria. Già, perché per controllare il traffico sulla Colombo serve proprio un'abilità speciale: a metà tra il semaforo, il funambolo e mago Zurlì. De Meis era semplicemente riuscito a mixare al meglio queste abilità e gli automobilisti di Ostia, che ormai lo conoscevano, ad ogni passaggio al suo incrocio lo ringraziavano. Anche questa è Roma.(F. Pas.)

