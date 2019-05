IL VIDEO VIRALE

ROMA - Dopo il grande trionfo di mercoledì scorso, cena di tutta la squadra per festeggiare il trofeo appena alzato. Claudio Lotito si avvicina al suo allenatore, Simone Inzaghi, per confidargli il dialogo avuto con l'allenatore dell'Atalanta Gasperini. Sfortunatamente per loro la moglie dell'allenatore della Lazio, involontariamente, riprende la scena, tra l'altro curiosa e anche divertente, al tavolo dove si celebra la vittoria della Coppa Italia. È il video, sul nostro sito leggo.it, diventa inevitabilmente virale. Il presidente racconta in due battute al suo figlioccio di aver mandato a quel paese il tecnico atalantino Gasperini sulla questione del rigore non dato per fallo di mano di Bastos. Il tutto si è concluso con una pacca sulla spalla e sorrisi di soddisfazione. Rigore o non rigore, come ha ricordato poi lo stesso Lotito, la Lazio ha vinto meritatamente il titolo.

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

