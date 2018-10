IL VICESINDACO

Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La Capitale ha un ruolo primario nel settore dell'audiovisivo. La produzione seriale italiana sta crescendo: solo in un anno si è passati da 76 a 106 prodotti e gli investimenti da 233 milioni a 435, contando 70 milioni dall'estero». Parole del vicesindaco di Roma Luca Bergamo che spiega: «Per il cinema il 2017 si è chiuso con un +12% di film prodotti, anche se la vendita di biglietti è in calo. Stiamo lavorando insieme a produttori, autori, distributori, formatori ed esercenti per dare impulso concreto insieme a Regione e Governo al settore dell'audiovisivo, strategico per la cultura e l'economia di Roma e dell'Italia. Entro il 2018 stiamo lavorando a procedure per le autorizzazioni più semplici e trasparenti, che si potranno seguire online. importante che il Governo confermi ed estenda ora il tax credit alle produzioni internazionali, misura fondamentale per attrarre produzioni di prestigio e nella sua prima applicazione ha dato buoni risultati».