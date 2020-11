Il vero rock non muore mai, qualsiasi vicissitudine possa passare una band. Resta il fatto che Power Up degli AC/DC, in uscita il 13 novembre - è un disco che arriva inaspettato, a sei anni dall'uscita di Rock Or Bust (2014), e che soprattutto rimette insieme i quattro membri della formazione di Back in Black (oltre 50 milioni di copie vendute): Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso) e Phil Rudd (batteria) affiancati da Stevie Young (chitarra ritmica), nipote di Malcolm Young scomparso nel 2017.

Diciassettesimo album in carriera, anticipato a fine ottobre dal singolo Shot In The Dark e dall'assaggio social di Demon Fire, Power up - scritto da Angus Young e Malcolm Young - è composto da dodici tracce che mantengono intatto lo storico e inconfondibile sound che da quarant'anni è il marchio di questa leggendaria band.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 05:01

