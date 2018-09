Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il vero gnocco fritto all'emiliana, da ammirare nella sua preparazione e gustare in tutta la sua bontà in un piccolo laboratorio artigianale un po' salumeria e un po' take-away. Gnoko on the road ha aperto i battenti da qualche mese come prima vetrina stabile del progetto street food di Martina Frattina e Andrea Morettini che, dopo aver girovagato su di un ex trailer per cavalli tutta Italia per proporre la specialità realizzata secondo ricetta e tradizione della nonna, hanno deciso di deliziare i buongustai del capoluogo lombardo con una proposta capace di appagare sia i puristi che i palati gourmand e vegetariani. Nella carta si spazia infatti dallo gnocco dello studente riempito al momento con formaggi e salumi tipici (dai più classici alle eccellenze della Food Valley come la culatta o la spalla cotta di San Secondo), a quello con hummus, fagioli bianchi e curcuma, da quello con il gorgonzola dolce a quello con la Nutella. All'aperitivo, gnocco con tagliere e bibita a 10 euro.Gnoko on the road - Milano, via Tiepolo 1 - Tel. 02/35.99.98.51 - Prezzo da 2 a 10 euro - chiuso domenica.(C.Bur.)