Il vergognoso striscione per Mussolini costerà caro ai tifosi laziali. Il Questore di Milano Sergio Bracco, infatti, ha emesso nove provvedimenti Daspo - tra 1 e 5 anni - a carico di altrettanti soggetti appartenenti al sodalizio ultras laziale degli «Irriducibili», 8 dei quali nella giornata del 24 aprile. Quando prima della partita di calcio di Coppa Italia tra Milan e Lazio, alcuni di loro avevano esposto in corso Buenos Aires, nelle vicinanze di piazzale Loreto, uno striscione recante la dicitura «Onore a Benito Mussolini». Il grave episodio di stampo neofascista, per cui la Digos della Questura di Milano ha già denunciato 8 persone, è stato poi valutato dagli agenti della Divisione Anticrimine che, basandosi sulla ricostruzione dei fatti del 24 aprile, hanno definito individualmente le posizioni degli ultras accertandone i precedenti penali ed il livello di pericolosità. (F. Bal.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA