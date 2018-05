Il verde in città si impara in biblioteca

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniAlla scoperta del verde cittadino tra le stanze delle biblioteche comunali. L'associazione G.Eco - partner di Frascati Scienza - propone una serie di attività gratuite nell'ambito del progetto Eureka.I laboratori, dai 4 ai 13 anni, si svolgeranno in cinque biblioteche del circuito dell'ISBCC, Fabrizio Giovenale (IV municipio), Vaccheria Nardi (IV municipio), Gianni Rodari (V municipio), Villino Corsini di Villa Pamphilj (XII municipio), Centrale ragazzi (I municipio). Il tuo sogno è costruire un aspirainsetti? Piantare un orto da riportare a casa? Preparare una deliziosa merenda per pennuti o una bomba di semi pronta a germogliare? BiodiverCittà è l'occasione da non perdere per i mini giardinieri che così potranno apprendere i tanti segreti del verde e conoscere da vicino le meraviglie che si nascondono tra la flora dei parchi romani. Fino a domenica, l'attività in programma nelle cinque biblioteche è Merenda per pennuti per preparare spuntini super-energetici per gli uccellini che vengono sui nostri balconi.Dal 28 maggio all'1° giugno Bon Bon di semi, si impasta l'argilla, si scelgono i semi e via, pronti a lanciare le bombe i semi per far fiorire la città. Nello stesso periodo, alla Vaccheria Nardi tutti a lezione di pozione con Essenza di cimice e bava di lumaca.riproduzione riservata ®