Il veleno dell'ex Ventura

ROMA - «Bravo il ct Mancini, sta creando un grande gruppo ed è sulla strada giusta, ma quando giovani come Barella li convocai io, molti si stupirono». Giampiero Ventura è tornato a parlare della sua Nazionale. Da tempo non è più ct e sta ricostruendo la sua carriera con la Salernitana, dopo il clamoroso flop in azzurro, eppure quella sua esperienza torna sempre protagonista. A Radio anch'io sport' ha fatto i complimenti al ct che lo ha sostituito, ma con qualche frecciatina di troppo: «Spero che Mancini possa riportare l'Italia dove merita. Io resterò sempre il primo tifoso degli azzurri. La nota migliore è questa infornata di giovani che hanno avuto una crescita esponenziale, da Bernardeschi a Chiesa, da Sensi e Barella. Seguiranno Zaniolo e altri. Sta nascendo lo zoccolo duro dell'Italia del futuro. C'è la possibilità di aprire un ciclo. Il grande merito è stato dare a questi ragazzi la possibilità di crescere e mettersi in mostra. Però voglio ricordare che quando io convocai Barella molti si stupirono perché era appena sbocciato. Ora porta la maglia dell'Inter ed affronta il Barcellona in Champions».

Si toglie così un sassolino dalle scarpe Ventura, uno dei ct più criticati nella storia dell'Italia. Poi aggiunge: «È vero, il girone di qualificazione all'Europeo non mostrava ostacoli particolarmente duri per l'Italia ma resto dell'idea che vincere non è mai facile. Arriveranno partite più difficili. Ora l'importante è che Mancini possa preparare bene il torneo ed arrivarci con giovani che hanno accumulato esperienza». Chiusura soft, anche se le parole di Ventura sono di quelle dettate da ricordi amari. E passerà ancora del tempo prima che siano davvero andati via. Magari con la Salernitana in A; ma questa è un'altra storia. (M.Lob.)

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA