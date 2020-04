IL VADEMECUM

Da ieri sono in pagamento le pensioni di aprile. Poste Italiane invita i pensionati che hanno scelto l'accredito della pensione su libretto di risparmio, conto corrente BancoPosta o Postepay Evolution, a non recarsi se possibile negli uffici postali e a scegliere di prelevare i contanti tramite Postamat. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti presso l'ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica per cognome che varierà rispetto ag\li uffici postali aperti tutti i giorni dal 26 marzo al 1° aprile, aperti a giorni alterni nello stesso periodo, o quelli disponibili da giovedì a sabato 28 marzo. Si ricorda che la pensione può essere riscossa in circolarità, ovvero in qualsiasi ufficio postale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 05:01

