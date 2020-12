Il V-day d'Europa è il 27 In Italia altri 683 morti

Simone Pierini

Si parte il 27 dicembre: il primo italiano vaccinato. Un atto simbolico che chiuderà un 2020 da incubo con l'augurio di essere catapultati in un 2021 di ripartenza. Un percorso che sarà lungo e complesso, con l'arrivo scaglionato delle dosi dalle diverse aziende che avranno superato l'ok dell'Ema, l'ente regolatorio europeo.

«Se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste, l'Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 dicembre», ha annunciato il ministro Speranza. Data confermata anche dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che ha ammesso che le «vaccinazioni contro la Covid-19 «inizieranno nell'Ue il 27, 28 e 29 dicembre». Il primo italiano vaccinato dovrebbe essere un operatore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma. Successivamente ci vorranno alcuni giorni per partire con la campagna vaccinale che coinvolgerà 1,8 milioni tra operatori sanitari e pazienti delle Rsa. Questo in attesa di una seconda approvazione, quella del vaccino Moderna che in queste ore sta passando le valutazioni della Fda americana che ha già autorizzato Pfizer Biontech e che verrà esaminato dall'Ema il 6 gennaio.

I DATI COVID. Nel frattempo la curva dei contagi in Italia ha frenato la sua discesa: ieri altri 18.236 nuovi positivi con 185.320 tamponi. Numeri troppo alti, altissimi se si guardano i decessi con altri 683 morti, 2700 solo questa settimana (in aumento rispetto ai 2548 degli stessi giorni della settimana scorsa).



