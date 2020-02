«Il turismo subisce una sofferenza epocale: pioggia di disdette negli alberghi e ristoranti vuoti, benché Roma sia sicurissima. Non solo: da noi si guarisce grazie all'ospedale #Spallanzani, eccellenza riconosciuta a livello mondiale». Lo scrive su fb l'assessore allo Sviluppo Economico di Roma Carlo Cafarotti. «L'emergenza #Coronavirus colpisce tutti, sebbene, lo ripetiamo, Roma abbia il semaforo verde. Rispetto all'indotto turistico, abbiamo convocato un tavolo strettamente operativo per far fronte a tutto questo: il prossimo 3 marzo, analizzeremo con la filiera di comparto i numeri oggettivi della ricaduta in città, per coordinare attività di comunicazione mirata e stilare insieme la lista di istanze da presentare al Governo con la massima urgenza».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

