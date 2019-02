Il turismo ha sempre più gli occhi a mandorla

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Capitale punta con decisione ad attrarre turisti cinesi. E lo fa mettendo in campo due iniziative concrete, come annuncia l'assessore Carlo Cafarotti: «La creazione di un canale ufficiale di promozione in Cina, tramite l'utilizzo del loro social network, #WeChat» e «la realizzazione della segnaletica turistica Qrcode multilingua» con «didascalie multimediali ed internazionali utilizzabili da dispositivi mobili, inclusa la lingua cinese, su oltre 100 siti di interesse all'interno della città». L'assessore allo Sviluppo Economico Carlo Cafarotti sottolinea che «l'anno 2018 si chiude con il record di turisti giunti nella Capitale superiore a 15 milioni» e che «dallo studio dei numeri emerge l'enorme potenziale di alcuni paesi, primo fra tutti, la Cina. Entrata ufficialmente nella TOP10 dei nostri visitatori stranieri, fa da ultimo un balzo interessante che la pone a pieno titolo sul podio dei trend emergenti. Oggi al settimo posto come provenienza, è un obiettivo raggiungibile portarla nella TOP5 entro il 2022 - scrive su Linkedin -. Concretamente, qualche giorno fa, abbiamo pubblicato un bando per la creazione di un canale ufficiale di promozione in Cina, tramite l'utilizzo del loro social network, #WeChat. Pensiero e azione, subito».