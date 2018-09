Il tuo viaggio in un taccuino

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Taccuino. Già solo la parola evoca storie, viaggi, immagini. Se poi a raccontarne il significato, la bellezza e l'utilità è lo scrittore Pino Pace, con le illustrazioni di Allegra Agliardi, il libro diventa speciale. Tornati da poco a scuola, sulla pelle e tra i ricordi ci sono ancora le vacanze, e quasi dispiace lasciare andare quelle immagini. Ed ecco, perché non trattenerle? Perché non raccogliere tutte le emozioni, provare a raccontarle? Certo, un taccuino da viaggio si può compilare durante una traversata, come Cristoforo Colombo o Marco Polo, o nel viaggio lungo l'Italia, come Goethe, storie di quaderni unici. Ma ogni storia lo è. E così lo scrittore Pino Pace suggerisce percorsi, modi di raccogliere ricordi e magari proprio come costruirselo il taccuino. Il tutto seguendo una scrittura intima, personale, che nel tempo saprà ricordare. Una lettura, interattiva, dai sette anni in poi.Appunti di viaggio, di P. Pace, Lapis, 14,90 euro.