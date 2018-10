IL TRIP-HOP SI FA IN DUO

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesca ConidiSono un simbolo degli anni Novanta, i Morcheeba, e domenica a Roma proporranno un'immersione nei suoni di quel periodo. Dopo la tappa bolognese all'Estragon, la band inglese sarà infatti in concerto nella sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, per presentare il nuovo album Blaze Away, un chiaro ritorno al sound della sua era d'oro.La storica formazione londinese, capitanata dalla voce di Skye Edwards e dal polistrumentista Ross Godfrey, nel nono album, uscito lo scorso 1° giugno dopo cinque anni di pausa, rivisita, in chiave attuale un mix di sound che li ha resi famosi. Nelle dieci canzoni in scaletta confluiscono rimandi al blues anni 50, al dub-reggae degli anni 70, per passare poi ai suoni dell'electropop anni 80 e del rock psichedelico, fino all'hip-hop e al trip-hop degli anni 90. Ritmi assimilati dal gruppo in una carriera più che ventennale, all'insegna dell'eclettismo.Nel loro ritorno alle origini, molte collaborazioni illustri. Nella title track è presente il rapper inglese Roots Manuva, in una delle due canzoni scritte in francese, Paris Sur Mer, si unisce alla cantante Benjamin Biolay, mentre Summertime, un pezzo pop leggero dal sapore estivo (come da titolo), porta la firma prestigiosa di Kurt Wagner dei Lambchop, autore del testo. In Love Dub, infine, torna una collaborazione già collaudata in Big Calm, con la sezione di ottoni degli Zion Train.I Morcheeba (letteralmente più Marijuana nello slang inglese) sono celebri anche per il loro stile raffinato e per la loro vicinanza, sempre viva e costante, con il mondo della moda. La cantante Skye Edwards disegna, cuce e adatta personalmente gli abiti che indossa sul palco durante gli show, prediligendo un look in sintonia con gli album realizzati. Per Blaze Away, ad esempio, insieme a Ross Godfrey - anche lui attentissimo all'immagine ma più orientato su uno stile sportivo - optano per un monocromatico a contrasto, minimale, che enfatizzi l'impatto visivo mentre in passato erano più affini alle tendenze degli anni 70, più colorate e fantasiose. La band di The Sea e Rome wasn't built in a day, conclusa la serata romana, suonerà all'Alcatraz di Milano lunedì, per la sua ultima data italiana.riproduzione riservata ®