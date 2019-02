Il Tribunale del lavoro reintegra l'ex comandante Diego Porta

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La revoca del suo incarico è stata ingiusta, e quindi va reintegrato. Il tribunale del lavoro ha accolto il ricorso di Diego Porta: l'ex comandante generale della Polizia locale di Roma Capitale, sostituito anticipatamente nel marzo scorso dalla giunta della sindaca Virginia Raggi, sarebbe dovuto rimanere al suo posto fino alla fine del suo contratto, di durata triennale. Per questo, la sua revoca anticipata è stata giudicata dal tribunale del lavoro in sostanza illegittima.Il ricorso dell'ex comandante dei caschi bianchi della capitale è stato accolto pienamente dalle toghe del lavoro e Diego Porta dovrà essere non solo reintegrato nello stesso incarico o in un ruolo equivalente, ma dovrà anche essere risarcito dal Comune del danno patrimoniale che la cessazione anticipata del suo incarico ha comportato dopo la sua destituzione.Al suo posto, l'ex comandante generale fu sostituito dall'attuale numero 1 dei vigili Antonio Di Maggio, mentre Porta fu dirottato dal Campidoglio e posto a capo dell'ufficio extradipartimentale per le politiche della sicurezza e di Protezione civile. La notizia dell'accoglimento del ricorso di Diego Porta è stata data dall'Associazione nazionale tra comandanti ed ufficiali dei corpi di polizia municipale.(L. Cal.)