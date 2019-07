Il triangolo sulla strada indica lavori in corso. Ma dopo due settimane dall'incendio del bus 058 di Atac in viale Palmiro Togliatti, quartiere di Colli Aniene, la situazione è rimasta la stessa. E nessuno al lavoro per bonificare l'area ancora annerita dal rogo che ha divorato il mezzo. Corsia preferenziale sbarrata con le transenne che non permettono il passaggio dei bus di linea, su un'arteria fondamentale per il quadrante est, che collega via Tiburtina a Tuscolana e Tor Vergata. Nelle ore di punta, gli autobus sono costretti a fare zig-zag per oltrepassare la preferenziale interrotta, con effetti pesanti sul traffico della zona. E come se non bastasse, della pensilina è rimasto uno scheletro nero, bruciato anche il cartello della fermata, l'asfalto ed il verde circostante. (P. Tra.)

Giovedì 18 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA