Il trend dei contagi torna a crescere

Nessun morto a Roma. Tre in provincia, tutti nel distretto della Asl Roma 4: sono due uomini, di 86 e 87 anni, e una donna di 82 anni. Due morti anche a Frosinone: si tratta di due uomini di 84 e 73 anni. È il bilancio delle vittime della giornata di ieri che ha visto un parziale aumento dei casi positivi nella Capitale, 45 in più, ma che ha confermato un trend al ribasso nella globalità del Lazio. In regione infatti i nuovi casi registrati sono scesi sotto quota 80. Il contenimento prosegue, in particolare a Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo dove le persone risultate positive in un giorno si contano sulle dita di una mano. Ma anche la provincia di Roma vede solo nel distretto della Asl Roma 6, che racchiude l'Rsa San Raffaele di Rocca di Papa, una crescita di tredici positivi. Proprio la struttura del San Raffaele è stata diffidata dalla Regione Lazio ad attuare le misure regionali per ripristinare le procedure di prevenzione, contenimento e gestione dei focolai. Nella Capitale sono le Asl Roma 1 e 2 le più colpite di ieri, dove proseguono i controlli a tappeto nelle case di riposo, di cui una attenzionata dalla Regione.(S. Pie.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

