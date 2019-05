IL TOUR DI AUTOSTRADE TRA LE BELLEZZE D'ITALIA

ROMA - Sarà una grande vetrina delle bellezze della provincia italiana, da vivere in bicicletta come gli eroi del Giro d'Italia. Nasce «Il Giro nel Giro», un'iniziativa ideata e realizzata da Autostrade per l'Italia, in collaborazione con il Giro d'Italia 2019. Si tratta di un tour amatoriale in cinque tappe dedicato ad appassionati e famiglie che - partendo dal tracciato della Corsa Rosa - si concluderanno di fronte ad altrettanti beni UNESCO: il centro storico di Firenze, la Villa Adriana a Tivoli (foto), i Monumenti Paleocristiani a Ravenna e la Villa Barbaro a Maser. L'iniziativa nasce dall'esperienza di «Sei in un Paese Meraviglioso», attraverso il quale Autostrade per l'Italia promuove il patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico della provincia italiana, raccontando e valorizzando 300 esperienze che coinvolgono oltre 1000 Comuni italiani e 40 beni Unesco presenti nella penisola.

