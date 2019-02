IL TOTONOME

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Rimpiazzare velocemente Pinuccia Montanari con un nuovo assessore, competente e di polso. E' il mantra che, dal giorno delle dimissioni dell'ormai ex titolare dell'Ambiente di Roma, sta orientando le riflessioni e le mosse del M5S capitolino.La maggioranza sta facendo quadrato attorno alla sindaca Virginia Raggi che sul nuovo responsabile dell'Ambiente vuole una decisione condivisa.E il toto-nomi si arricchisce ogni giorno di nuove ipotesi. Dopo l'ex responsabile del settore Paola Muraro, già uscita una volta dalla giunta, e la dirigente capitolina Laura d'Aprile, nella rosa dei papabili sono entrati, stando ai rumors: il divulgatore scientifico Mario Tozzi; Rossano Ercolini, noto sostenitore della strategia rifiuti zero; Stefano Zaghis, di area M5S, accreditato peraltro anche per un ruolo in Ama. Annunciare subito il nuovo assessore, possibilmente già entro questa settimana, secondo i pentastellati romani sarebbe un bel segnale da dare alla città. Nel frattempo le deleghe su Ambiente e Rifiuti passano d'ufficio alla sindaca Raggi.