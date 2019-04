Il Torino porta il derby della Mole in Parlamento: non giocherà nel giorno dell'anniversario di Superga

ROMA - Finisce addirittura in Parlamento il caso del derby della Mole tra la Juventus e il Torino, previsto da calendario per sabato 4 maggio 2019 alle 15. Ovvero il giorno del 70esimo anniversario della tragedia di Superga, quando perì in un terribile incidente aereo il Grande Torino. A portarla a Roma è il costituendo Toro Club Montecitorio, composto da senatori e onorevoli, di ogni partito, accomunati dalla passione per la società granata «Condividiamo pienamente l'iniziativa del presidente del Torino Fc, Urbano Cairo, che ha richiesto di non giocare in quella data» si riporta in una nota congiunta. In realtà, esisterebbe la possibilità di poterlo giocare la sera prima, venerdì 3 maggio 2019, alle 21, ma bisognerà aspettare i risultati della Juve in Champions.

