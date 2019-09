Il titolo, Tolkien, promette l'evocazione di mondi fantastici e avventurosi, popolati da hobbit, mostri ed elfi. Il film di Karukoski, molto più concretamente, è invece la messa in scena della giovinezza del padre della saga fantasy del Signore degli anelli, le cui esperienze rimandano più a certi drammi sociali che alla fantasia.

«A 12 anni ero un ragazzino triste, bullizzato, senza padre e povero. Ho iniziato a leggere i libri di J.R.R. Tolkien e ho potuto evadere, fuggire in un'altra realtà. Poi ho saputo che la storia della sua infanzia è stata simile alla mia ed è stato importante per me raccontarla», aveva spiegato il regista, che ha affidato a Nicholas Hoult il ruolo di Tolkien (e a Lily Collins quello dell'amore della sua vita) e ha puntato più sul romanzo di formazione alla Attimo fuggente che all'indagine di una mente capace di creare universi che hanno affascinato milioni di fan. Un'occasione piuttosto sprecata.(M. Gre.)

