Il titolo è quello della pagina Facebook più amata dai grigliatori italiani: Braciami Ancora al quale è stato aggiunto un sottotitolo la tribù del barbecue che spiega, in parte, la natura del libro. Scritto dal giornalista Michele Ruschioni, che di Braciamiancora è il fondatore, il libro sarà presentato oggi alle 18,30 presso la Gelateria Fassi in via Principe Eugenio 65.«Questo libro rappresenta la rivincita dei grigliatori di tutto il mondo spiega l'autore e di quelli che quando organizzano una grigliata sono felici come dei bambini la mattina di Natale. Viviamo in un'epoca in cui dalla mattina alla sera siamo circondati dai messaggi dell'industria alimentare che ci tenta e vorrebbe che cedessimo ai suoi prodotti precotti e preconfezionati, per questo dico che chi oggi organizza un barbecue compie un atto rivoluzionario, una sorta di guerra di indipendenza nei confronti dell'industria alimentare. Il barbecue ha il potere di farci riscoprire istinti, usanze e costumi che il mondo moderno e consumistico ha deciso di farci parcheggiare».ORE 18,30 GELATERIA FASSI, VIA PRINCIPE EUGENIO 65