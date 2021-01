Il Tevere in piena spazza pure la spiaggia Tiberis

Il Tevere si ingrossa e fa paura, tra senza tetto in pericolo e allestimenti del Comune che finiscono in acqua. È stato necessario l'intervento dei sommozzatori, ieri mattina, per mettere in sicurezza un senza fissa dimora che, dormendo sotto al Ponte Palatino, è stato sorpreso dalla piena del Tevere e si è ritrovato bloccato su un punto dove l'acqua non era ancora arrivata, sotto la cloaca del ponte. Da lì è stato portato in salvo grazie all'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno raggiunto con un'imbarcazione. L'acqua alta sta trascinando via anche tutti gli alloggi di fortuna e i rifiuti ma non solo: come denunciato da Ecoitaliasolidale, non è più visibile la maxi cisterna utilizzata dalla spiaggia Tiberis a ridosso di Ponte Marconi. «Domenica era ancora lì, accasciata su un fianco: ieri l'acqua l'aveva sommersa», dice Piergiorgio Benvenuti.(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

