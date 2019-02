IL TEVERE FA PAURA

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico ChillèIl maltempo che ha colpito Roma nel weekend ha fatto scattare, in tutta la città, l'allarme per la piena del Tevere. Il fiume, infatti, è a forte rischio di esondazione e il livello, a ridosso dei ponti storici della Capitale, preoccupa non poco cittadini e istituzioni.Le piogge che si sono abbattute su Roma negli ultimi giorni hanno ingrossato il letto del fiume e, già nella tarda serata di venerdì scorso, era stata disposta la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere, ormai invase da acqua, fango e detriti.La chiusura, riguardante l'intero tratto urbano degli accessi alle banchine del Tevere, era stata annunciata dopo il superamento della prima soglia di attenzione del livello dell'altro fiume capitolino, l'Aniene. La situazione dei livelli idrometrici del Tevere e dell'Aniene è stata costantemente monitorata dalla Protezione Civile di Roma per tutto il week-end. Le criticità maggiori hanno riguardato le zone di Ponte Milvio, Ponte Garibaldi e dell'Isola Tiberina, ma anche a ridosso del vicino Ponte Palatino, ancora parzialmente transennato dopo il crollo di una porzione di balaustra risalente all'autunno scorso. Tanti curiosi, evidentemente preoccupati della situazione, hanno affollato i ponti sul Tevere, per vedere l'impressionante innalzamento dei livelli delle acque del fiume.L'allerta meteo, durata tra sabato e domenica, potrebbe comunque rientrare alla luce della diminuzione delle precipitazioni registrata sulla Capitale già dalla giornata di ieri, in cui le piogge sono risultate meno abbondanti del giorno precedente e alternate a timide schiarite. Nella giornata di oggi, con il miglioramento del tempo previsto dai meteorologi, la piena del Tevere sembra destinata infatti a non destare più alcuna preoccupazione in tutta la Capitale.