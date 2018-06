Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È partita ieri la sperimentazione dei tornelli a bordo su un bus di una linea a Roma per contrastare il fenomeno dei senza biglietto. Ad annunciarlo è il presidente della commissione Trasporti Enrico Stefano (M5S) che ha testato personalmente la nuova soluzione sul 669, in zona Garbatella. Qui si potrà salire solo dall'entrata anteriore ed accedere solo dopo aver superato il tornello e inserito il ticket o l'abbonamento. Come accade in altre città straniere. «L'Atac ha fatto un grande lavoro e va ringraziata - dice Stefano -. Dopo la sperimentazione, questo sistema andrà esteso ad altre linee che hanno percorsi analoghi al 669. Ovviamente non si può partire subito con quelle linee super-affollate perché un pò di tempo si perde...ma ce ne sono tante su cui la salita anteriore può funzionare».