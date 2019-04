Il terzo incomodo conquista le famiglie

Il libro di questa settimana si intitola Un Coniglio per amico della collega Cinzia Ciarmatori.

Ma chi avrebbe mai potuto pensare che il coniglio, così lontano nel nostro immaginario dal novero degli animali domestici, avrebbe saputo in pochi anni guadagnare un posto di tutto rispetto nelle nostre case e nelle nostre famiglie?

Proprio così: il coniglio in Italia può essere considerato oramai, a tutti gli effetti, uno tra gli animali in ambito domestico, il terzo secondo le statistiche (dopo gatti e cani) e in continua crescita peraltro. La brava collega, esperta in animali esotici e non convenzionali con la quale condividiamo l'amore per la Medicina Non Convenzionale, ci presenta l'Universo Coniglioprendendoci per mano. Quel che è certo, però, al di là dell'aspetto esteriore, della taglia, del colore del mantello, della coda e delle movenze inconfondibili, è che si tratta di animali con personalità spiccata, volitivi, a tratti testardi, che sanno come conquistare e mantenere il proprio ruolo all'interno della famiglia. Sanno far capitolare anche i più restii, impossibile resistergli! Un bel libro per tutti. (A.Ben.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA