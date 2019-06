Il terrore nucleare sotto i mari

I sommergibili nucleari: un mondo chiuso, dominato da gerarchie ferree, regolato da una tecnologia che si presupporrebbe sempre capace di disinnescare minacce invisibili e potentissime. L'ex diplomatico Antonin Baudry lo ha raccontato in Wolf Call - Minaccia in alto mare grazie alla forza dell'esperienza, maturata in settimane di viaggi sottomarini spalla a spalla con i marinai, e a quella di un pensiero umanista grazie al quale ha esaltato la componente istintiva che, ci dice, ha l'ultima parola quando si tratta di decidere tra guerra e pace. Con Omar Sy, Mathieu Kassovitz e Reda Kateb, Baudry ha cercato - e trovato - il giusto equilibrio tra film d'azione all'americana e dramma sociopolitico all'europea, opponendo ragioni personali a ragioni di stato, orecchie d'oro a sonar avanzatissimi. Non ci sono grandi guizzi nell'impostazione stilistica di Wolf Call, anzi a volte il racconto scivola nel semplicismo e nella retorica, ma il film è potente nel suo immergerci in un microcosmo assediato dall'incubo invisibile della fine. (M. Gre.)

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

