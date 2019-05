Il terapista Fido ti cambia la vita

Il libro di questa settimana s'intitola Un cane è meglio del Prozac del giornalista Bruce Goldstein. Il romanzo è tratto da una reale esperienza vissuta sulla propria pelle dall'autore che per una forte delusione d'amore cade in depressione e comincia a prendere farmaci per curarsi.

La descrizione autobiografica dei fatti, sempre delicata ma lucida ci porta all'improvviso alla scoperta delle capacità terapeutiche provocate dell'arrivo di un nuovo amico a 4 zampe. L'autore non intende sminuire il valore della farmacologia, soprattutto nelle fasi critiche della profonda depressione, ma ci apre degli scenari a volte non compresi, dove la convivenza con un cucciolo possono dare nuove aperture verso un cambiamento che porti poi alla guarigione.

Questo libro è veramente bello perché è leggero ma profondo, divertente ma drammatico ma soprattutto fa riflettere su quanto possa essere importante un rapporto equilibrato uomo-animale in un processo di crescita personale. Un libro pieno di spunti di riflessione: per tutti. (A.Ben.)

