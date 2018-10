Il temporale manda in tilt Roma

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sul sito del Comune di Roma l'allerta meteo era prevista nel pomeriggio, ma almeno fino alle 19.00 circa sembrava solo un banale errore dei meteorologi, dopo una domenica passata ancora una volta a maniche corte. In serata però sulla città si è abbattuto un violento nubifragio che sembra aver messo in soffitta il sole, il caldo e la splendida ottobrata romana a cui eravamo abituati.Una violenta bomba d'acqua si è abbattuta sulla capitale attorno alle 19.30, con vento forte e grandine in alcuni quartieri della città. Sin da subito si sono registrati i primi allagamenti, soprattutto nelle zone nord, e disagi alla circolazione. In alcuni quartieri della Capitale gli automobilisti sono rimasti bloccati nei loro mezzi, con l'acqua che ha raggiunto anche i 30 centimetri .Allagamenti segnalati anche sulla Tangenziale e alla fermata della Metro A Porta Furba, che come ha spiegato Atac sul suo profilo Twitter è stata colpita da una «grande quantità di acqua proveniente da area esterna per forte temporale in corso». Le squadre di pulizia si sono recate sul posto per ridurre al massimo i disagi. Sempre sulla linea A sono state chiuse le stazioni di Colli Albani, Lucio Sestio e Cinecittà. Chiusa, sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, la stazione Euclide per i danni da maltempo.Ma non è solo la pioggia a determinare il cambio del clima, anche la colonnina del mercurio è scesa di diversi gradi. La colpa' è dei venti che, spiegano da Epson Meteo, «faranno affluire aria decisamente più fredda sull'Italia determinando un notevole calo delle temperature con diminuzioni anche dell'ordine di 8-10 gradi». Il centro Italia dovrà fare dunque i conti con un notevole peggioramento delle condizioni meteo. Piogge, temporali - anche forti - saranno possibili su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. I venti freddi che soffieranno impetuosi provocheranno un sensibile calo termico e le massime si aggireranno tra 17 e 22 gradi. (I. D. G.)