Il tema, ripescato da un fatto di cronaca degli anni 80 su quattro donne che si sono date alle rapine in banca travestite da uomini pur di mantenere figli e baracca, è ancor più vibrante oggi. Dare la ribalta del girl power a quattro giovani protagoniste (Angiolini, Rossi, D'Amico e Pastorelli) e una volta tanto - mettere un uomo (come Luca Argentero) in un ruolo funzionale si accomoda bene nello spirito del tempo. Ancor più interessante è l'idea di gestire questo materiale (aggiungendoci anche la questione della violenza sulle donne) mixando heist movie, commedia, film d'azione e dramma. La sensazione è però che Brave ragazze di Michela Andreozzi alla fine non sia altro che un'amalgama non troppo riuscita di tante buone intenzioni. La storia del riscatto con pistole alla mano di quattro ragazze variamente in crisi disperde il suo potenziale esplosivo nell'ansia di dimostrare alcune tesi, lasciando in superficie o disegnando con un unico tratto le motivazioni delle quattro amazzoni. (M. Gre.)

BRAVE RAGAZZE

di Michela Andreozzi



Venerdì 11 Ottobre 2019, 05:01

