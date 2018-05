Il Teatro Verde celebra i colori della diversità

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniCinque regni, cinque colori. Ognuno con il proprio Re. Tutti chiusi dentro le proprie mura. Nel regno Bianco tutto era sempre in ordine. Nel Rosso erano sempre su di giri. Nel Nero regnava la paura. Nel Blu la prudenza e nel Giallo l'orgoglio e la fierezza. Poi un giorno un fulmine crea una breccia nel muro che divide il mondo blu da quello giallo. E i colori iniziano a mischiarsi. Dando vita ad altri colori. Il Teatro Verde chiude la stagione con lo spettacolo Il Paese dei colori - tratto dal libro di Paolo Marabotto - che spiega con parole a misura di bambino temi molto attuali e importanti, come la diversità, la guerra e la pace. Prima e dopo lo spettacolo, come ogni anno, gli attori, i tecnici e gli animatori del teatro dei bambini e dei ragazzi si congedano dal pubblico con una grande festa. Con laboratori, musica, letture, giochi e scenette, tutto seguendo il filo rosso Ribelli, eroi e supereroi. E gli eroi, i supereroi ma soprattutto i coraggiosi ribelli saranno i protagonisti di Teatro è Natura, il centro estivo teatrale a Villa Pamphilj che prenderà il via l'11 giugno. E si snoderà come un gioco lungo cinque giorni, di settimana in settimana, tra natura, musica, burattini e avventura, il tutto con l'obiettivo di realizzare uno spettacolo da mostrare a mamma e papà.riproduzione riservata ®