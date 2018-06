Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Teatro San Carlino propone un laboratorio per imparare l'arte e i segreti dei grandi burattinai. Un'esperienza unica e magica per scoprire, in compagnia degli animatori del teatro, i trucchi di questo mestiere antico, che ancora affascina e diverte i piccoli spettatori. Nel corso delle giornate, oltre a muovere i primi passi nell'arte di costruire e poi di dare vita alle marionette, i bambini si divertiranno con giochi, danze popolari e musica. Per le neomamme (e i neopapà) e i piccolissimi, invece, sabato 16/6 dalle 11 alle 14 c'è la possibilità di partecipare a un laboratorio esperienziale condotto da Selena Costantini con la collaborazione di uno staff di professioniste, dall'ostetrica, alla psicologa fino alla consulente babywearing. Nel corso di Danzamore le mamme potranno ballare con i loro bebé avvolti in un abbraccio o nel grembo. Cullati da una musica dolce e dai battiti del cuore che si fondono creando una dimensione onirica, intima e rilassante fino a raggiungere uno stato di totale benessere psicofisico della mamma, del papà e del bambino.Teatro San Carlino, dall'11/6 al 15/6, dalle 8,30 alle 17,30, viale dei Bambini Villa Borghese. Info e prenot. 3292967328(F.Pic.)riproduzione riservata ®