Il teatro a ruota libera con favole e giochi

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Federica PicciniVentuno spettacoli per far viaggiare i piccoli spettatori nel mondo della fantasia e della parola raccontata. Per l'ottavo anno consecutivo torna la rassegna Infanzie in gioco più di duemila le presenze della passata stagione - organizzata da Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro. In palcoscenico la domenica pomeriggio non solo compagnie romane, ma provenienti da tutto il territorio nazionale. Si comincia con I Novellanti. A mezza luce...fiabe con Aurora Reggio, Tommaso Lombardo e Gabriele Traversa, adatto dai 3 ai 10 anni. Sull'arte del racconto. Di quando, tanto tempo fa, ci si raccoglieva intorno al fuoco e le storie rimbalzavano di bocca in bocca e nell'etere. Il 28/10 andrà in scena Ciao buio dai 6 ai 10 anni per imparare ad affrontare i mostri che la notte e il buio fanno sembrare invincibili. Mentre il 18/11 Le Strologhe di Bologna portano in scena Storie da mangiare dove due cuoche strampalate giocano con il cibo e le favole.Il 2 dicembre invece Teatro Libero di Palermo con Amici diversi racconta di come Maicol e Frida, un gatto nero e una topolina vagabonda, possano diventare compagni inseparabili. In cartellone anche due classici della rassegna, Strega Bistrega e Nella pancia di papà, riscrittura di Cappuccetto Rosso sul rapporto tra un papà e una figlia.riproduzione riservata ®