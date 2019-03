Il tavolo della cucina? Sulla lapide romana

Enrico Chillè

Un patrimonio archeologico clandestino, dal valore di oltre 250mila euro: non solo utensili di epoca etrusca e romana esposti nelle varie stanze, ma addirittura una lastra funebre reinventata come tavolino. È questa la scoperta, avvenuta dopo un blitz dei carabinieri in una villa sul lago di Bracciano. Tutti beni che avrebbero dovuto appartenere ed essere tutelati dallo Stato e che invece, fino a ieri, erano finiti ad abbellire la villa, situata nei pressi di Trevignano Romano.

I carabinieri della stazione di Trevignano, insieme ai colleghi del Comando di Tutela del Patrimonio Culturale, si sono presentati all'interno della villa e hanno subito notato la lastra funebre utilizzata come tavolino nella veranda. Si tratta di un'opera risalente al XV secolo, che era stata trafugata dalla chiesa di San Simeone Profeta, un luogo di culto sconsacrato e poi distrutto nella prima metà del Novecento.

All'interno della villa, però, sono stati trovati altri oggetti decisamente antichi: ad arredare l'abitazione, infatti, c'erano tredici reperti di vario genere, tutti risalenti tra il VII ed il III secolo avanti Cristo e quindi di epoca etrusca e romana. Si tratta di utensili e strumenti come vasi, ciotole, anfore, oliere, ampolle e balsamari, tutti integri e perfettamente conservati, ma non solo: ad abbellire la villa c'era anche un capitello, risalente all'epoca imperiale di Roma, di 70 centimetri per 85.

Quello di Trevignano non è un caso isolato: sulle rive del lago di Bracciano, soprattutto nell'epoca dell'Impero Romano, erano presenti molte ville patrizie, poi sommerse dalle acque dopo diversi disastri naturali (probabilmente gli effetti di devastanti terremoti di natura vulcanica). Con la siccità di questi ultimi anni, i tesori imprigionati sono soliti riaffiorare e molti, invece di consegnare i reperti alle autorità, preferiscono violare la legge, conservando i vari reperti o cercando di venderli clandestinamente.

Una donna, dopo il blitz dei carabinieri, è stata denunciata a piede libero per ricettazione ed impossessamento illecito di opere storiche appartenenti allo Stato. I reperti, invece, sono stati affidati al Museo Storico di Trevignano Romano, dove saranno esposti.

