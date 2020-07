Il tasso di contagio vola alle stelle Netanyahu: «Stato d'emergenza»

Israele si trova «in stato di emergenza». Non ha usato giri di parole il premier Benyamin Netanyahu aprendo la riunione del governo di Gerusalemme, di fronte a quella che agli esperti israeliani sembra già la seconda ondata del virus. La pandemia di coronavirus si estende in questi giorni con un ritmo molto simile sia in Israele sia fra i palestinesi in Cisgiordania, destando analoga apprensione fra i rispettivi responsabili sanitari.

In Israele, precisa il ministero della sanità, i casi positivi sono saliti nelle ultime 24 ore a 29.366: sono seimila in più rispetto ad una settimana fa e 1800 in più rispetto a due giorni fa. I malati sono adesso 11.189. Nei test condotti fra sabato e domenica ieri e oggi è stato rilevato un tasso di contagio di circa il 5 per cento. Due settimane fa era del 2 per cento.

