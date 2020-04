Il tampone? Ora si fa in automobile

Al via il servizio Drive-in alla Asl Roma 1. Presso il complesso di Santa Maria della Pietà, rende noto la Asl, le persone potranno sottoporsi al tampone nasofaringeo per la diagnosi di Covid -19 direttamente a bordo della propria auto, previo appuntamento concordato con la Unità operativa complessa del Servizio igiene e sanità pubblica.

Il tampone dalla propria auto si farà su chiamata del Sisp: sarà il Servizio infatti, sulla base delle segnalazioni che gli arrivano, a convocare il paziente per il tampone drive in'. Al telefono, infatti, i medici effettuano una prima valutazione telefonica per capire se il caso è da tampone oppure no. In base alla valutazione, le persone vengono invitate a effettuare il tampone. Il tampone è stato fatto agli operatori sanitari, ma da domani a domenica si procederà con i cittadini, a un ritmo di 50 al giorno. Da lunedì sarà sempre il Sisp a decidere quanti tamponi al giorno verranno effettuati. «Abbiamo iniziato questo servizio con modalità cosiddetta drive-in - afferma il direttore del Sisp dell'Asl Roma 1 Enrico De Rosa - cioè le persone da noi invitate vengono qui con la loro auto e senza uscirne gli viene effettuato il tampone. Questa metodologia consente di ottimizzare l'utilizzo delle risorse sia umane che di dispositivi di protezione e consente di aumentare di molto la nostra capacità produttiva».

