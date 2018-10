Il supereroe cattivo Venom e i cartoon sul podio dei film più visti

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cattivi dei fumetti e cartoon: sono loro a salire sul podio dei film più visti nel fine settimana. Venom con Tom Hardy nei panni del supereroe cattivo è primo con 3 milioni 729 mila euro in 4 giorni. Medaglia d'argento per Gli Incredibili 2 con 10 milioni in 3 settimane; terzo l'esordiente Smallfoot con 837 mila euro. Continua il successo dell'horror The Nun, quarto. Slitta dal terzo al sesto posto BlacKkKlansman di Spike Lee; e dal quarto al nono Ricchi di fantasia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. Tra gli esordienti, quinto The Wife con Glenn Close; la commedia italiana Un nemico che ti vuole bene con Diego Abatantuono (settimo), il documentario di Wim Wenders su Papa Francesco. In tutto il box office ha guadagnato 9 milioni 412 mila euro con un +45% sulla scorsa settimana.