«Il successo? Viverlo è stato facile»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Un nuovo singolo, cinque concerti estivi e, in un certo senso, una vita artistica che riparte dopo l'exploit sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo. Lo Stato Sociale, la band bolognese arrivata seconda sul palco dell'Ariston lo scorso febbraio con Una vita in vacanza, torna dal 25 maggio con una versione di Facile, già incluso nell'album Primati, ma questa volta cantato dai soli 5 componenti del gruppo che nella prima versione avevano inciso il brano in duetto con Luca Carboni.Poi cinque date estive: 8 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni, 4 luglio Sherwood Festival a Padova, 11 luglio Flowers Festival a Collegno, 13 luglio Rock in Roma e 14 a Molfetta. «Vivere il successo dopo Sanremo è stato facile. Abbiamo già scritto molte canzoni per il prossimo disco e deciso come saranno i nostri concerti: non solo musica ma uno spettacolo dove potrà accadere tutto e il contrario di tutto». (M. Lev.)