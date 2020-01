«Il sovraffollamento? Colpa dell'influenza»

Emanuele Guglielmelli, direttore del pronto soccorso del San Camillo, perché tanta attesa per un ricovero?

«I posti letto resi disponibili dalla Regione nell'ultimo periodo ci hanno permesso di dimezzare le attese per i ricoveri, i pazienti aspettano meno l'arrivo del fatidico letto rispetto a prima. Ma, anche se i tempi sono diminuiti, restano comunque troppo elevati».

Cosa succede?

«Soffriamo il sovraffollamento di questo periodo, che è il peggiore dell'anno, a causa del picco influenzale. Sappiamo bene che i pazienti colpiti da influenza rischiano di andare incontro a diverse complicazioni, mi riferisco soprattutto alle persone immunocompromesse».

In che senso?

«Per loro anche una banale influenza può essere motivo di ricovero. Si rivolgono al pronto soccorso per diverse patologie».

Ci sono casi, però, in cui si può evitare di andare al pronto soccorso?

«Tutti quelli che non restano in attesa di ricovero probabilmente potevano evitare di andare in ospedale. Direi che, se le condizioni lo permettono e la situazione non è drammatica, è meglio rivolgersi prima al medico di base».(L. Loi.)

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

