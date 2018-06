Il sogno di Iaia non c'è più

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Silvia NatellaIl sogno di Iaia si è infranto per sempre, distrutto da un incubo chiamato neuroblastoma. Ilaria Orlando, 9 anni, abruzzese, chiamata affettuosamente Iaia, è morta ieri all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma la sua vicenda fa da tempo il giro del web: ovvero da quando, nel 2013, le era stato diagnosticato il tumore. Un male molto raro, che lascia poche speranze di sopravvivenza e che aveva spinto la famiglia ad aprire l'associazione onlus Il Sogno di Iaia.Subito il popolo del web aveva raccolto 800mila euro da destinare alle cure. Su Facebook 20mila iscritti al gruppo in suo nome hanno sostenuto da lontano la sua battaglia portandola dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, affinché si sottoponesse a terapie d'avanguardia.Volti noti come i tre tenori de Il Volo ora piangono la sua scomparsa dopo aver devoluto alla sua causa i proventi dell'ultimo concerto in Abruzzo: «Speravamo che potesse farcela, ma così non è stato. In questo giorno di lutto e tristezza ci sentiamo ancora più vicini ai genitori e al fratellino, convinti che Iaia dall'alto del cielo possa guidarci nella battaglia per un mondo migliore». Un messaggio di cordoglio anche da Francesco Di Donato, sindaco di Roccaraso: «Davanti a queste notizie tutto passa in secondo piano () Troveremo presto la forma e il modo per ricordarla, per far sì che questa sua lezione d'amore resti per sempre un patrimonio condiviso. Dobbiamo coltivare il suo sogno anche ora che Iaia non c'è più».riproduzione riservata ®