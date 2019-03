Il sogno che non potrà più realizzare: voleva tornare a fare il pescatore

Emilio Orlando

Con un colpo di fucile ha posto fine alla sua vita il famoso chef stellato Luciano Zazzeri, patron del ristorante La Pineta di Marina di Bibbiona, in provincia di Livorno. Il cadavere del noto Lupo di mare, 63 anni, è stato infatti trovato senza vita nel garage dell'abitazione dei suoi genitori domenica sera, poco dopo le ore 18. Secondo i carabinieri del comando provinciale, che sono intervenuti sul luogo della tragedia, l'ipotesi del suicidio (accreditata sin da subito) risulta avvalorata dal fatale colpo di fucile che Zazzeri si è puntato contro.

Nessun biglietto o lettera per indicare il presunto motivo dell'estremo gesto: sembra che Luciano Zazzeri non avesse alcun problema di natura economica, oltre che personale e patrimoniale. Qualcuno però accenna ad una sindrome depressiva che l'avrebbe colpito nonostante i suoi successi gastronomici, diventati noti anche in campo internazionale. Da qualche mese, insomma, Luciano Zazzeri non era più lo stesso. Il dramma ha travolto Andrea e Daniele, i due figli con cui gestiva il rinomato ristorante: li ha salutati, poi il pranzo dai genitori e infine il «gesto folle e improvviso», come ricorda la famiglia.

I funerali si terranno oggi pomeriggio (ore 16) nel Duomo di Cecina, in provincia di Livorno.

