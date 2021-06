Il sogno azzurro inizia con una docu-serie

Marco Zorzo

Con la vittoria sulla Repubblica Ceca (4-0 venerdì a Bologna) l'ItalMancini ha portato a 27 la serie di risultati utili. Una striscia incredibile per il ct e i suoi ragazzi. Dopo il forfait di Sensi, si attende l'ok Uefa per inserire l'atalantino Pessina nella lista dei 26. Ieri sera il raduno: torna Verratti e da oggi allenamenti a Coverciano. Ricordiamo che venerdì (fischio d'inizio alle 21) c'è il debutto all'Olimpico a Roma degli azzurri contro la Turchia. Intanto ecco «Sogno Azzurro»: è la docu-serie in quattro puntate della Rai che racconta il cammino che ha portato la Nazionale italiana all'Europeo. Da stasera a giovedì, alle 20,30 su Rai1, per la prima volta il pubblico potrà entrare dentro la vita privata degli azzurri a Coverciano.

Grazie a un accordo con la Figc, per 10 mesi le telecamere hanno seguito i giocatori della Nazionale e tutto lo staff, riprendendoli sui campi d'allenamento, negli spogliatoi, nel corso di riunioni tecniche e relax. Un racconto senza precedenti, che vede come protagonisti i calciatori, il ct Roberto Mancini, i suoi assistenti e le principali figure che ruotano intorno alla Nazionale. Con narratore l'attore Stefano Accorsi.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA